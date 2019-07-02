Çevreciler Pasifik Okyanusu'ndan 40 tondan fazla çöp çıkardı

CNN'nin haberine göre, "Okyanus Seferleri Enstitüsü" isimli çevre örgütü tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyindeki Pasifik Çöp Girdabı olarak da bilinen Büyük Pasifik Çöp Alanı'ndan 40 tondan fazla balıkçı ağı ve plastik atığın başarılı şekilde çıkarıldığı bildirildi.

Okyanusa yelkenliyle açılan çevrecilerin, 25 gün süren temizlik görevini tamamlayarak, 18 Haziran'da ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentine vardığı belirtilen açıklamada, söz konusu alanda yürütülen görevin, "bugüne kadarki en büyük okyanus temizliği" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uydu ve insansız hava aracı teknolojisini kullanan ekibin, okyanustan aralarında deterjan şişeleri, içecek kasaları, plastik mobilyalar, paket bantları, kovalar ve çocuk oyuncaklarının da olduğu tonlarca çöp çıkardığı kaydedildi.

Ekibin, aynı zamanda okyanustan “hayalet ağlar” adı verilen biri 5 ton, diğeri de 8 ton ağırlığında balık avlama malzemesi topladığı aktarılan açıklamada, bu hayalet ağların, plastik kalıntıları sürükleyen ve bir araya getiren büyük naylon veya polipropilen ağlar olduğu ifade edildi.

Okyanus Seferleri Enstitüsünün kurucusu Mary Crowley, devasa büyüklükteki hayalet ağları okyanustan çıkarmanın önemine değinerek, bazen ufak hayalet ağların dahi balinaların ve yunusların etrafına dolanarak ölümlerine neden olduğuna dikkati çekti.

Ağların ve diğer atıkların, deniz yaşamı, kıyı yaşam ortamları, deniz taşımacılığı, balıkçılık, vahşi yaşam ve insan sağlığı için tehdit oluşturan artan plastik kirliliğinin işaretleri olduğunu vurgulayan Crowley, "Küçük parçalar dahi çok önemli." ifadesini kullandı.

Crowley, toplanan plastiğin yaklaşık 1,5 tonunun Hawaii Üniversitesi lisansüstü sanat programına ve adadaki sanatçılara verildiğini kaydetti.

Sanatçıların, plastiği heykellere ve diğer eserlere dönüştürmeyi planladığı kaydedildi.

Merkezi Hollanda'da bulunan Okyanus Temizleme Vakfının, geçen yıl, 6 üniversite ve bir hava radar şirketinin iş birliğiyle yaptığı incelemelerde, Pasifik Okyanusu'ndaki çöp girdabında biriken plastik atık miktarının 80 bin tona ulaştığı belirlenmişti.

Sonuçları geçen yıl "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibinin, 1,6 milyon kilometrekarelik alanda 30 deniz aracı ve 2 keşif uçağıyla yaptığı detaylı incelemede, bölgede toplam ağırlığı 80 bin ton olan 1,8 trilyon parça plastik bulunduğunu tespit ettiği aktarılmıştı.