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Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü, 4 Hint askeri yaralandı.

Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü, 4 Hint askeri yaralandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 10:05
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü, 4 Hint askeri yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, direnişçilerle ilgili ihbar üzerine güvenlik güçleri sabah Budgam bölgesinde operasyon başlattı.

Nowgam yöresindeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü, 4 asker yaralandı.

Çatışma şimdilik sona ererken, operasyonun hala devam ettiğini ifade eden yetkililer, direnişçilere ait 2 tüfek ele geçirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Srinagar ve Budgam bölgelerinde internet hizmetinin askıya alındığı bildirildi.

Shopian ve Kupwara bölgelerinde dün çıkan çatışmalarda 4 direnişçi ölmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Çatışmada 2 Kişi öldü
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