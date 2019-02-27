Cammu Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü

Ankara/İslamabad

Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı. Pakistan ile Hindistan'ı çatışmaya götüren sorun: Keşmir

Pakistan Başbakanı Han: Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyorum. Cammu Keşmir'de paramilis konvoyuna saldırı.Hint savaş uçakları Pakistan hava sahasını ihlal etti. İİT Cammu Keşmir için toplanacak

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının 2 Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu anlatarak, "Pakistan'ın vurduğu Hindistan uçaklarından biri Pakistan kontrolündeki Keşmir'e diğeri de Hindistan kontrolündeki Keşmir'e düştü. İki pilot yakaladık. Biri yaralıydı ve askeri hastaneye naklettik, diğerini de gözaltında tutuyoruz." dedi.

"Savaşa doğru gitmek istemiyoruz"

Pakistan'ın savaş istemediğine işaret eden Gafur, şunları kaydetti:

"Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer kazanmak istemiyoruz. Hedefleri belirleme ve vurma kabiliyetimiz olsa da can ve mal kaybı olmayacak şekilde atış yaptık. Harekatta can kaybı yaşanmadı. Sorumlu bir ülkeyiz ve barış istiyoruz. Bu yüzden askeri bir hedef seçmedik. 6 hedefe kitlendik ve vurduk. Pakistan Hava Kuvvetlerinin karşılık vermekten başka seçeceği yoktu. Pakistan buradaki atmosferi savaşa doğru götürmüyor. Şimdi top Hindistan'ın sahasında, bu bölgenin geleceğine onlar karar verecek. Hindistan'ın anlaması gereken, savaş bir başarısızlık politikasıdır."

"Pilotu kamuoyuna göstereceğiz"

Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur, bir pilotun ellerinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Hint pilotunu basın toplantısıyla kamuoyuna göstereceklerini ifade etti. Pakistan ordusunun bugün herhangi bir F-16 kullanmadığını söyleyen Gafur, herhangi bir uçağın vurulduğuna ilişkin bir bilgi olmadığına dikkati çekti.

Hindistan medyası: Pakistan uçağı da vuruldu

Öte yandan, Hindistan basınında yer alan haberlerde, Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde, Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldüğü öne sürüldü.

Havaalanları kapatıldı, sivil uçuşlar durduruldu

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Hindistan tarafında ise Srinagar, Cammu, Leh, Çandigar ve Amritsar'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların da ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rota arayışında olduğu belirtildi.

Havan mermileri 6 sivilin ölümüne neden oldu

Yerel emniyet yetkilisi Mohammad Altaf, Hindistan tarafından sabah erken saatlerde atılan havan mermilerinin Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Kotli köyündeki evlere isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 sivilin öldüğünü açıkladı.

Altaf, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan da 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.