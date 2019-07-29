Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102966
ALTIN
257.093
DOLAR
5.6313
STERLİN
6.9280
EURO
6.2640
Cep telefonları çocuklar için daha riskli
Cep telefonları çocuklar için daha...
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist...
FSM Köprüsü trafiğe açılıyor
FSM Köprüsü trafiğe açılıyor

California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:48
California'da yemek festivalinde silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi. 

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Saldırgan henüz yakalanamadı

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor. 

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
California
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü
Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 ölü
Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı
Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı
Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim