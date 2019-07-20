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British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı

İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.

British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı

İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:58
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı

British Airways'den, Kahire'ye gitmek üzere olan yolculara yapılan açıklamada, uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık." ifadesi kullanıldı. 

Yolcular ve ekiplerin güvenliğinin, şirketin önceliği olduğu belirtilen açıklamada, güvenli olmayan uçuşların asla gerçekleştirilmediği vurgulandı.

"Birisi bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor"

Açıklamada, uçuşların iptaline yol açan güvenlik riskinin ne olduğuna dair bir bilgi yer almadı.

Bir yolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağa binmek üzereyken uçuşun iptal edildiğini aktararak, "Güvenlik riski. Birisi, bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün, Mısır'a seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarını "uçuşlara yönelik artan terörizm riski" konusunda uyararak, "Mısır'dan İngiltere'ye olan uçuşlar için ek güvenlik önlemleri uygulandığını" duyurmuştu.

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İngiltere
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