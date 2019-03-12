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Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mart 2019 Salı 10:22
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Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Sao Paulo Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.

Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Sel Felaketi
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