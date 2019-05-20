Brezilya'da bara silahlı saldırı: 11 ölü

Brezilya'da polis yetkilileri, ülkenin kuzey eyaleti Para'nın başkenti Belem'in Guama Mahallesi'nde bir bara üç otomobil ve bir motosikletle gelen silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 6'sı kadın 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran kararnameyi imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesine göre, Brezilya'da silah almak için başvuruda bulunanların ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğu ortadan kalkarken, kayıt yenileme süresi 5'ten 10 yıla çıktı.