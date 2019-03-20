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'Bosna Kasabı' Karadzic'in temyiz kararı açıklandı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

'Bosna Kasabı' Karadzic'in temyiz kararı açıklandı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Emre Köse
Emre Köse
20 Mart 2019 Çarşamba 17:01
'Bosna Kasabı' Karadzic'in temyiz kararı açıklandı
Bosnia and Herzegovina

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa'nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Son Güncelleme: 20.03.2019 17:02
Anahtar Kelimeler:
Bosna Kasabı
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