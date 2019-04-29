Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94535
ALTIN
244.889
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6940
EURO
6.6398
Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi
Son Dakika
Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi
İsrail 15 yılda Kudüs'te 3 bine yakın Filistinliyi evsiz bıraktı
İsrail 15 yılda Kudüs'te 3...
Ticaret Bakanı Pekcan: Pazarcı esnafına yönelik bir eğitim seferberliği başlatıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: Pazarcı esnafına...
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153...
'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi'
'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14...

Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim sergisi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu, el yazması ve altın işlemeli 114 Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı sergi açıldı.

Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim sergisi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu, el yazması ve altın işlemeli 114 Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı sergi açıldı.

Editör
Editör
29 Nisan 2019 Pazartesi 23:20
Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim sergisi
Mostar

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu sergi açıldı.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü tarafından şehirdeki kültür merkezinde açılan sergide, koleksiyoner Nusret Omerika'ya ait aralarında el yazması ve altın işlemesi bulunan 114 Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Omerika, burada yaptığı açıklamada, 300 yıllık 6 el yazması Kur'an-ı Kerim'in ilk kez sergilendiğine işaret ederek, "Evimde 3 bin kitaptan oluşan bir kütüphanem var. Aralarında 200 Kur'an-ı Kerim var. Kutsal kitaba olan sevgim dedemden miras." dedi.

Kur'an-ı Kerim örneklerini 10 yıldır topladığını ifade eden Omerika, Mostar'da sergi düzenlemekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Karagöz Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Suljo Cikotic de Kur'an-ı Kerim'in her Müslümanın kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i korumak köklerimizi korumak demektir. Omerika'ya böyle bir koleksiyona sahip olduğu ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz
Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim