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BM Suriye Araştırma Komisyonundan YPG/PKK tepkisi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda'' tutulduğunu belirtti.

BM Suriye Araştırma Komisyonundan YPG/PKK tepkisi

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgalindeki kamplarda binlerce kişinin "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda'' tutulduğunu belirtti.

02 Temmuz 2019 Salı 16:26
BM Suriye Araştırma Komisyonundan YPG/PKK tepkisi

Birleşmiş Milletler (BMUluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda üye ülkelere hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki hakimiyeti sona erdikten sonra, yerinden edilmiş binlerce sivilin derme çatma kamplarda "korkunç" ve "insani olmayan koşullarda" tutulduğunu vurgulayan Pinheiro, "Pek çoğu SDG tarafından fiili olarak gözaltında tutuluyor. Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun 'önlenebilir ölümlerine' yol açmıştır." dedi.

Pinheiro, Haseke'deki 10 bin kapasiteli Hol Kampı'nda 73 bin kişinin kaldığını, bunların büyük çoğunluğunu kadın ve 12 yaşın altındaki çocukların oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hol kampındaki yaklaşık 3 bin 500 çocuğun durumu başlı başına endişe kaynağıdır. Bu çocuklar, acilen kapsamlı psiko-sosyal rehabilitasyona gereksinim duyuyor. İstismara açık durumdalar. Bazıları vatansız kalma ve anneleri de dahil ebeveynlerinden koparılma riski altında. Bu salondaki tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki tüm bireylerin coçuk olarak kabul edildiğini anımsatmak istiyorum. Onlar rehabilitasyona ve yeniden bütünleşmeye muhtaç duyan kurbanlardır."

Suriye halkının son 7 yılda göz ardı edildiğini söyleyen Pinheiro, ülkede pek çok insan hakları ihlali yaşandığını ve tüm bunların sonucu olarak da sivil nüfusun en mağdur grubu oluşturduğunu vurguladı.

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