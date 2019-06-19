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BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.

BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için "Türkiye'ye son derece minnettar" olduğunu belirtti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:25
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması adına yaptığı iş birliği için "Türkiye'ye minnettar" olduğunu bildirdi.

OHCHR, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk hükümetine, "cinayetin soruşturulmasıyla ilgili yaptığı iş birliği ve gösterdiği iyi niyet için son derece minnettar" olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti, kapsamlı koordinasyon ve ciddi insan ve finansal kaynakları içeren ayrıntılı bir planlamanın sonucuydu. Üst düzey yetkililer tarafından denetlenmiş, planlanmış ve onaylanmıştır. Taammüden yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

"Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli." ifadelerinin kullanıldığı BM raporunda Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın yaşadığı ABD'den de özür dilemeye davet edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıBM
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