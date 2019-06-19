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BM Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu bugün açıklayacak

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun bugün açıklanacağını duyurdu.

BM Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu bugün açıklayacak

Birleşmiş Milletler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın hazırladığı raporun bugün açıklanacağını duyurdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
BM Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu bugün açıklayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun bugün açıklanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada, Callamard'ın, gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin "devletler ve bireylerin sorumluluğu ve devletlerin attığı adımlar konusunda" uluslararası insan hakları soruşturması yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Callamard'ın soruşturmaya ilişkin elde ettiği bulgulara ilişkin raporun, bugün OHCHR internet sitesinde açıklanacağı ifade edildi.

Callamard'ın, ayrıca, raporu gelecek hafta BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 41'inci oturumu kapsamında 26 Haziran'da Konsey'e sunacağı kaydedildi. Callamard, aynı gün BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 14.00'te rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Özel Raportör Callamard, 28 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın katillerinin kamuya açık yargılanması çağrısında bulunmuş, cinayete ilişkin soruşturma ve yasal sürecin şeffaf olmamasından dolayı Suudi Arabistan'ı kınamıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Callamard, açıklamasında, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BMKaşıkçı
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