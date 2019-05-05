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BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Tüm taraflara gerginliği düşürmeleri ve birkaç ay önceki anlayışa dönmeleri çağrısı yapıyorum." dedi.

BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Tüm taraflara gerginliği düşürmeleri ve birkaç ay önceki anlayışa dönmeleri çağrısı yapıyorum." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 07:42
BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde artan gerginliğin bir an önce son bulması için İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısında bulundu.

Mladenov yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan tehlikeli gerginlikten dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, gerginliğin devam etmesi durumunda bölgedeki krizin çözümüne yönelik uzun soluklu çözüm şansının ortadan kalkacağı uyarısında bulundu.

Özel Koordinatör Mladenov, ayrıca mevcut gerginliğin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği sıkıntıları azaltmak için geçen haftalarda sağlanan olumlu gelişmeleri tehlikeye attığını vurguladı.

BM'nin bölgede artan tansiyonun düşürülmesi için Mısır'ın yanı sıra tüm taraflarla görüşme halinde olduğunu aktaran Mladenov, "Tüm taraflara gerginliği düşürmeleri ve birkaç ay önceki anlayışa (uzlaşıya) dönmeleri çağrısı yapıyorum. Sonuçları hepimiz için ağır olacak çatışmanın sorumluluğu söz konusu anlayışı yok etmek isteyenlere ait olur." ifadelerini kullandı.

Gazze'de gerginlik

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi yaralanmıştı.

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BM
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