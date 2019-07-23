Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102674
ALTIN
260.397
DOLAR
5.6844
STERLİN
7.0701
EURO
6.3474
Hürjet'te ön tasarım tamam
Hürjet'te ön tasarım tamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur birlik ve beraberliğimizin temelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Kongresi'nde ortaya...
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez...

BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 12:14
BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Beşşar Esed rejimin saldırılarına tepki göstererek sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasını istedi.

Cutts, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçelerine dünkü saldırılarında onlarca sivilin öldüğü belirten Cutts, söz konusu saldırıların son dönemdeki en kanlı saldırı olduğunu kaydetti.

Cutts, "Saldırının çoğu kurbanları kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ölenler arasında ayrıca kurtarma ve sağlık çalışanları da vardı. Cesetler paramparça olmuştu. Kurtarma ekipleri yoğun çalışarak enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıların acilen son bulmasını isteyen Cutts, sivillerin ve altyapının hedef alınmasının herhangi bir açıklamasının olmadığını vurguladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman, Serakib, Bıdama ve Kefrenbil ile Keferruma ilçesine dün düzenlediği hava saldırılarında 50 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
BM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Rusya ve Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 50 ölü
Rusya ve Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 50 ölü
ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü
ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim