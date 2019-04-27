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BM'den Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemeyi sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Arakanlı Müslümanların kritik ihtiyaçları için destek vermeyi sürdürmesi çağrısında bulundu.

BM'den Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemeyi sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Arakanlı Müslümanların kritik ihtiyaçları için destek vermeyi sürdürmesi çağrısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 07:38
BM'den Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemeyi sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ve BM yetkililerinin Bangladeş'in güneyinde Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaretlerinin sonunda yapılan açıklamada, bölgede büyük ilerleme kaydedildiği, ancak durumun özellikle kadın ve çocuklar için kırılganlığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Arakanlı mültecilere eğitim, mesleki öğrenim ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatları yaratması aynı zamanda mültecileri Myanmar'a dönüşlerinde yeniden entegre olmaya hazırlaması gerektiği vurgulandı.

Filippo Grandi, Bangladeş'te 12 yaşından küçük 540 bin mülteci çocuğun neredeyse yarısının öğrenim göremediğini, diğer yarısına verilen eğitimin de çok sınırlı olduğunu belirterek, "Bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Arakan
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