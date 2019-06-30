Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99726
ALTIN
252.688
DOLAR
5.6356
STERLİN
7.1090
EURO
6.3937
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C...
Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt
Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine...
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler Sergisi'ni açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da 'Ara Güler...

'Bize işkence yaparken çay kahve içerlerdi'

Esed rejiminin, "cihat nikahı" kıydığı iddiasıyla alıkoyduğu evli ve üç çocuk annesi Mulhim, rejimin işkencecilerinin sorgu sırasında zevk alarak eziyet ettiklerini söyledi.

'Bize işkence yaparken çay kahve içerlerdi'

Esed rejiminin, "cihat nikahı" kıydığı iddiasıyla alıkoyduğu evli ve üç çocuk annesi Mulhim, rejimin işkencecilerinin sorgu sırasında zevk alarak eziyet ettiklerini söyledi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:26
'Bize işkence yaparken çay kahve içerlerdi'

Beşşar Esed rejiminin, "cihat nikahı" kıydığı iddiasıyla alıkoyduğu evli ve üç çocuk annesi Nur Nedim Mulhim, muhaliflere destek olduklarını ancak onlardan kötülük görmediklerini, rejimin işkencecilerinin ise sorgu sırasında zevk alarak eziyet ettiklerini söyledi.

Humus'un Kuseyir ilçesinden Nur Nedim Mulhim, Ekim 2014'te rejim güçlerine karşı savaşan askeri muhaliflerle geçici nikah yapmak iddiasıyla suçlanarak gözaltına alındı.

O dönem evli ve üç çocuğu olan Mulhim, hikayesini AA muhabirlerine şöyle anlattı:

"Tekli hücrede kaldıktan sonra Humus'taki sorgu merkezine nakledildim. Orada küçük bir odada 23 kadın bir aradaydık. Her ilden kadınlar vardı. İşkence vardı. Namaz, oruç yasaktı. Nakil sırasında muhalifler ile rejim arasında çatışmalar vardı. Araç takla attı. Araç içinde tek kadın bendim ve yaralanmıştım. Bizi Şam’daki El Hatib sorgu merkezine götürdüler. Orada bir ay kaldım."

Günde iki defa sorguya alındığını belirten Mulhim, "Elim kollarım bağlıydı. Sürekli darp edildim. Gözlerim kapalıydı. İtiraf etmediğim için kötü sözler söylediler. Bana 'Sen Suudilerden destek alıyorsun. Cihat nikahı yapıyorsun.' dediler. Bir süre hastanede çalışmıştım. Beni o dönem teröristlere yardım etmekle suçladılar. Gözüm kapalı şekilde belgelere imza attırdılar." diye konuştu.

Mulhim, yüzleri kapalı kişilerin kendisini sorguya götürdüğünü ve ayaklarının, yüzünün kırbaçladığını söyledi.

"Hayatımda ilk defa duyduğum cihat nikahıyla suçlandım. Evet biz muhaliflere destek olduk. Onlara yardım ettik ama onlardan hiçbir yanlış görmedik." diyen Mulhim, Şam'daki başka bir askeri sorgu merkezine gönderildiğinde 10 gün sonra esir takası vasıtasıyla serbest kaldığını dile getirdi.

Serbest kaldıktan iki gün sonra "İdamınız isteniyor." denilerek yeniden tutuklandığını anlatan Mulhim, beraat belgesini göstererek, "Onlara beraat ettiğimi ve belgem olduğumu söyledim. Hakaret ettiler. İki gün beni tuttuktan sonra sokağa attılar. Kolumda bir bileziğim vardı. Onu satarak hayatta kaldım." dedi.

Mulhim, tanıklık ettiği işkencelere de değinerek, "Erkekleri falakaya yatırdıklarını, elektrik verdiklerini, kadınlara işkence ettiklerini gördüm. Kadınlara saygı yoktu. Üniversite öğrencileri, öğretmenler, yaşlılar... Çok fazla kadın mahkum gördüm." diye konuştu.

"Sorgucular sürekli değişirdi. Değiştikçe işkence artardı. Bundan zevk alırlardı. Bize işkence yaparken çay, kahve içerlerdi." ifadelerini kullanan Mulhim, şunları aktardı:

"45 yaşlarında bir kadını tavana asarak işkence ettiklerini gördüm. Elbisesinden kan damlıyordu. Unutmayacağım bir diğer olay da işkence ettikleri erkekleri tuvaletlere götürürlerken gördüğümüz manzaraydı. Ayakları şişmişti, mordu."

Mulhim, eşi ve iki oğlunu yıllardır görmediğini belirterek, "Eşim onları okula yazdırmaya götürdüğü sırada kayboldular. Bir daha hiç haber alamadım. İnşallah onlarla ölmeden bir gün daha geçiririm." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İşkence
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı
İsrail bu yılın ilk altı 6 ayında 82 Filistinliyi şehit etti
İsrail bu yılın ilk altı 6 ayında 82 Filistinliyi şehit etti
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim