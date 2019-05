Birleşik Dünya Devleti Resmen Kuruldu

Amacı; yeryüzünde süregelen savaşları durdurmak, insanlığı çok daha gelişmiş bir evreye taşımak ve insan, doğa ve hayvan haklarını bütün dünyada güvence altına almak olan Birleşik Dünya Devleti'nin kurucusu Enis Timuçin, "Mesele dillerin, dinlerin ve ırkların insanı olmak değil, insan ırkı olabilmektir ve Birleşik Dünya Devleti bunun teminatıdır." dedi.

Birleşik Dünya Devleti global çağın bir gereksinimi

Dünyada bir ilk olan Birleşik Dünya Devleti'nin vatandaşlarına sunacağı imkanlar üzerinde uzun yıllar çalıştıklarını ifade eden kurucu Enis Timuçin; "Amacımız iyilerle kötüleri birbirinden ayırmak, iyilerle kötünün panzehrini oluşturabilmektir. Yeni jenerasyona baktığımızda son derece hızlı bir şekilde global bilgiye ulaşabildiğini görüyoruz. Global bilgiye ulaşan bireyler ise global yaşama ulaşmak istiyorlar; yani sınırları ortadan kaldırmak istiyorlar. Bugün ise ulus devletler, sınırlayıcı özelliklerinden kaynaklı olarak global yaşamın önündeki en büyük engeldir. İşte Birleşik Dünya Devleti, sınırları olmayışıyla dünyadaki bütün insanların global dünyaya geçiş kapısıdır. Burada, serbest dolaşımda olan, yani sınırları olmayan bir ağdan bahsediyoruz. Sınırları olmadığı için de dünyadaki her çeşit insana, her renge ve inanca, her yönelime veya tercihe açık bir yapıyız. Birleşik Dünya Devleti kimsenin şiddete başvuramayacağı, kimsenin kimseyi öldüremeyeceği, içinde ayrışmaya veya nefrete yer olmayan bir sistem olarak tasarlandı. Bizim vatandaşlarımıza koyduğumuz tek şart, gezegeni ve yaşam parçalarımız olan doğayı, canlıları ve insanı korumaları ve savunmalarıdır. Birleşik Dünya Devleti'nin amacı; savaşları durdurmak, sevgiyi, merhameti, özgürlükleri ve adaleti yeryüzünde hâkim kılmak, insanlar arasındaki farklılıkları ve fikir ayrılıklarını birer zenginlik olarak bütünleştirmek, zulme karşı durmak, masumiyeti savunmak, bütün insanlığın ve de tüm canlıların dar alana sıkıştırılmış olan yaşam alanlarını genişletmek ve gezegeni korumaktır. Birleşik Dünya Devleti'ne dahil olan hiçbir vatandaşımızdan hiçbir şekilde ne vergi ne de para talebinde bulunuyoruz. Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerden kredi kartı veya kimlik bilgileri gibi onları riske atacak herhangi bir bilgi de istemiyoruz. Bizde dileyen herkes kimliğinde yazılmak üzere kendi ismi dışında yeni bir ismi dahi tercih edebilmektedir." dedi.

BDD vatandaşlarına bütün harcamalarında %5 ila %30 aralığında anında indirim

Demecinde, Birleşik Dünya Devleti'nin tatlı sözlerin arkasına sığınarak hayat bulmayacağını ifade eden Timuçin ayrıca; "Birleşik Dünya Devleti, ortaya koyduğu yeni ekonomi sisteminde, var olan köhneleşmiş ve sömürüden beslenen bu sistemi tamamen etkisiz kılacak yeni bir formülü ortaya koyarak ekonominin insanlar arasında adil şekilde dağılımını sağlayacak, insanların refah seviyesini yükseltecektir. Bunun yanı sıra meclis kurulumlarından sonra bütün vatandaşlarına ne olursa olsun bütün harcamalarında %5 ila %30 arasında anında indirim uygulayacaktır. Vatandaşlar ise bunun karşılığında hiçbir bedele, imzaya veya şarta bağlı kalmayacaklardır. Birleşik Dünya Devleti, bu vaatlerinden birini dahi gerçekleştiremediği noktada vatandaşlarına tek taraflı vatandaşlıktan çıkma hakkını vermektedir." beyanında bulundu. Bundan sonra atacakları adımlarla ilgili olarak ise Timuçin; "Bundan sonraki süreçte ilk olarak meclis kurulumlarına gidilecektir. Birleşik Dünya Devleti'nde her alanda meclisler kurulacaktır. Örneğin; adalet meclisi, tabiat meclisi, insan hakları meclisi vb. Meclis ve milletvekili seçimleriyle ilgili bildiriyi yakındadüzenleyeceğimiz basın toplantısıyla sizlere duyurmuş olacağız."

Bütün devletlere mektup

Birleşik Dünya Devleti olarak başta İngiltere ve ABD olmak üzere bütün devletlere birer mektup gönderdiklerini de aktaran Enis Timuçin, "Bu doğrultuda dünyadaki belli başlı bütün devletlere birer mektup gönderdik. Hangi ülkelere hangi mektupların gittiğini ve bu mektupların içeriklerinin neler olduğunu önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşacağız. Sadece herkes bilmelidir ki bundan sonra sevgi, şefkat, merhamet, adalet, özgülük yalnız ve çaresiz değildir." diyerek sözlerini tamamladı.

--

Savaş Uğurlu