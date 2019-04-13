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Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi

FBI'da görevli 4 bin personele ait personel kayıtları Ukrayna'dan yayın yapan, bilgisayar korsanlarına ait web sitesinde yayımlandı.

Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi

FBI'da görevli 4 bin personele ait personel kayıtları Ukrayna'dan yayın yapan, bilgisayar korsanlarına ait web sitesinde yayımlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 12:04
Bilgisayar korsanları FBI personel kayıtlarını ele geçirdi

ABD Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli yaklaşık 4 bin federal ajan ve emniyet görevlisine ait personel kayıtlarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığı bildirildi.

Techcrunch internet sitesinde yer alan habere göre, bilgisayar korsanları, FBI Ulusal Akademisi Derneği'ne ait internet sitelerine sızarak, federal ajan ve emniyet görevlilerine ait, hizmete özel kullanım için tutulan personel kayıtlarını çaldı.

Kayıtlarda görevlilerin isimleri, unvanları, adresleri, telefon numaraları ve eposta adreslerinin yer aldığı belirtildi.

Korsanlar 4 bine yakın kişinin kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıtları, Ukrayna'dan yayın yapan bir internet sitesinde yayımladı.

İnternet sitesine açıklama yapan korsanlardan biri, FBI dışında, ABD hükümetiyle ilişikili binden fazla web sitesine sızarak 1 milyondan fazla kamu görevlisinin bilgilerini kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti. Bilgisayar korsanı, bu bilgileri "karanlık web" adı verilen, özel tarayıcılarla ulaşılan gizli çevrimiçi portallar üzerinden anonim alıcılara satmayı planladıklarını söyledi.

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FBI
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