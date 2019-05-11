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Beyaz Saray yetkililere Trump'ın telefon numarasını iletti

CNN televizyonuna bilgi veren diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray, İranlı liderlerin doğrudan Trump'ı arayabilecekleri bir telefon numarasını diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililerle paylaştı.

Beyaz Saray yetkililere Trump'ın telefon numarasını iletti

CNN televizyonuna bilgi veren diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray, İranlı liderlerin doğrudan Trump'ı arayabilecekleri bir telefon numarasını diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililerle paylaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:59
Beyaz Saray yetkililere Trump'ın telefon numarasını iletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran'ın Trump'a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletti.

ABD'nin CNN televizyonuna bilgi veren diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray, İranlı liderlerin doğrudan Trump'ı arayabilecekleri bir telefon numarasını perşembe günü İsviçreli yetkililerle paylaştı.

İranlıların Beyaz Saray'ın bu beklenmedik girişimine karşılık kayıtsız kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen diplomatik kaynak, İranlılar özel olarak talep etmediği müddetçe İsviçre'nin numarayı İran'a iletmeyebileceğini dile getirdi.

Görüşme önerisine Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ret

ABD Başkanı Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran yönetimine nükleer programını terk etmesi konusunda görüşme çağrısında bulunmuş, diğer yandan da iki ülke arasındaki yüksek gerilim dikkate alındığında askeri çatışmayı da olası gördüğünün mesajını vermişti.

Nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, Trump'ın tehdit ve diplomasi mesajlarına, "ABD ile bir müzakere olmayacak ve Amerikalılar İran'a yönelik askeri bir girişime cüret edemeyecek." sözleriyle cevap vermişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi de Trump'ın göreve geldikten sonra ülkesini BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan çektiğini hatırlatarak, "İran ile ABD arasında gelecekte yapılması muhtemel görüşmelerde de Trump'ın sözünden dönmeyeceğinin garantisi nedir?" diye sormuştu.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran da çarşamba günü ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Trump
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