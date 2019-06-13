Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump · 36 dk After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

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Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.

Sanders'ı "olağanüstü yetenekleriyle çok özel bir insan" olarak nitelendiren Trump, Sanders'ın muhteşem iş çıkardığını kaydetti.

Trump, "Umarım, Sanders Arkansas Valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.