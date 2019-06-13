Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90501
ALTIN
253.478
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4393
EURO
6.6128
Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
Binali Yıldırım: Gençler için, kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz var
Binali Yıldırım: Gençler için, kadınlarımız...
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak'...
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona...
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü gününde devam ediyor
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü...

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Trump, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 23:48
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ay sonunda görevinden ayrılıyor
New York

ABD Başkanı Donald TrumpBeyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Donald J. Trump@realDonaldTrump

 · 

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

Donald J. Trump@realDonaldTrump

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

29 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

12 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek." ifadelerini kullandı.

Sanders'ı "olağanüstü yetenekleriyle çok özel bir insan" olarak nitelendiren Trump, Sanders'ın muhteşem iş çıkardığını kaydetti.

Trump, "Umarım, Sanders Arkansas Valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Brüksel'de Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto
Brüksel'de Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim