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Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a silah satışının gözden geçirilebileceğini bildirdi.

Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a silah satışının gözden geçirilebileceğini bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:34
Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye konuşan Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Bence eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir." diye konuştu.

Reynders, Belçika Anayasası'na göre olası bir silah satışı yasağının, silah üreten şirketin bulunduğu bölge hükümeti tarafından karara bağlanabileceğini belirtti.

"Yasalara aykırı davranması halinde lisansı iptal edilebilir" 

Valonya Bölgesi Başkanı Willy Borsus ise RTBF'ye yaptığı açıklamada, başka ülkelere silah satışında Belçikalı bir şirketin yasalara aykırı davranması halinde, söz konusu şirketin "lisansının dahi iptal edilebileceğini" ifade etti.

Belçika'da bazı basın ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'a yoğunluklu silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'la yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu ancak Belçika medyası Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl üç kere askeri teçhizat ihracatı yapıldığını yazmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Belçika
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