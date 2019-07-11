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'Barış Yürüyüşü' Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü", soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tamamlandı.

'Barış Yürüyüşü' Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü", soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tamamlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 01:14
'Barış Yürüyüşü' Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı ve "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden binlerce insan katıldı.

Zorlu coğrafi koşullarda ve yağmur altında üç gün boyunca yürüyen binlerce insan, yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda kamp yaparak buralarda soykırım hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı da buldu.

Srebrenitsa soykırımının kurbanların anmak ve yaşananları unutturmamak adına düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne katılanlar, 8 Temmuz'da Nezuk kasabasından yürüyüşe başlamıştı.

Motosikletli, bisikletli ve koşucular da Potoçari'ye vardı

Öte yandan, farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan yola çıkan yüzlerce motosikletli de anıt mezarlığa ulaştı.

Gün boyu yağan yağmura rağmen geleneği devam ettiren motosikletliler, yol boyunca vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'dan başlayan Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılan koşucular da Potoçari'ye ulaşarak, soykırım kurbanları için saygı duruşunda bulundu.

Bu arada, Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde başlayan bisiklet yarışı da Potoçari'de sonlandı. Farklı şehirlerden gelen bisikletliler, Potoçari'de alkışlarla karşılandı.

33 soykırım kurbanı daha defnedilecek

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnak siviller, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak sivili ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti, katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

Bu yılki törenlerde 33 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
BarışYürüyüş
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