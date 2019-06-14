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Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirtti.

14 Haziran 2019 Cuma 11:54
Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi.

"ABD'nin olası yaptırımlarına karşı atacak karşı adımlarımız var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var." diye konuştu.

"Rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de Rusya'nın rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyeceklerini ifade etti.

"Suudi Arabistan Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden bağımsız tutmuyor"

"Kaşıkçı olayını biz Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizden bağımsız tutuyoruz ama onlar çok bağımsız tutmuyor." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir."

"Umman Körfezi'ndeki gerginlik konusunda ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım"

Çavuşoğlu, Umman Körfezi'ndeki gerginlik konusunda ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili Çavuşoğlu, INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

"Sondaj gemilerimizi gönderince paniklediler"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler." dedi.

"ABD'nin Kudüs konusunda attığı adımların bir faydasını görmedik"

ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmediklerini, ABD taraf tutuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Her şeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor."

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gündemde değil"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
BakanÇavuşoğluS-400
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