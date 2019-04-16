Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansın gala yemeğinde katılımcılara hitap etti.

Washington'da perşembe gününden bu yana G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katıldığını belirten Albayrak, başta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin olmak üzere, birçok üst düzey yetkili ve uluslararası finans kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiğini kaydetti.

Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi

Bakan Albayrak, Beyaz Saray'da da sabah saatlerinde muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Türkiye’den ATC yıllık konferansına üst düzey katılımın Türkiye’nin bu toplantıya verdiği önemi ortaya koyduğunu belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Küresel anlamda tüm alanlarda benzersiz değişimlerin olduğu bir zamandan geçiyoruz. Uluslararası sisteme her taraftan sosyal, siyasi ekonomik güçlerce meydan okunuyor. Küresel güçler ve bölgesel aktörler o denli dinamik ve bir o kadar da istikrarsızlaştırıcı sınama ve tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar ki yeni koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamaktan başka seçenekleri yok. Dünya üzerindeki hiçbir ülke bu sınamaları tek başına yönetme ve kontrol altına alabilecek kabiliyette değil.”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iki ülke arasındaki ilişkilerin sorunları aşma kapasitesine ve olgunluğuna sahip olduğunu belirterek, "NATO çerçevesinde Türkiye-ABD güvenlik ittifakının tarihi derinliği ve kurumsal gücü, ikili ilişkilerimizin temel taşıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Terör tehdidine dikkat çekti

Dünyanın 2000'lerin başında yeni bir terör dalgası ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Albayrak, ABD öncülüğündeki teröre karşı küresel savaş politikası ve uluslararası koalisyonun mücadelesine rağmen artık terör tehdidinin zar zor kontrol altına alınabildiğini aktardı.

Bakan Albayrak, “Bu tehditler daha da uluslararası sorunlar haline gelirken, ortaya çıkan uluslararası sistem de devletlerin iş birliği kurmasını daha da zorlaştırıyor. Yükselen korumacılık, milliyetçiliğin tekrar ortaya çıkması ve aşırı sağcı popülizm uluslararası iş birliğini azaltıyor.” diye konuştu.

"Türkiye ulusal menfaatlerini koruyor"

Türk-Amerikan ilişkilerinin de değişen uluslararası çevreden etkilendiğini belirten Albayrak, “Son yıllarda Türk-Amerikan ittifakı birçok sınama ile karşı karşıya kaldı. ABD kendi küresel rolünü ve bölgesel konumunu tekrar tanımlarken, Türkiye gittikçe zor ve evrilen bir bölgede kendi ulusal menfaatlerini korumaya çalışıyor.” dedi.

Albayrak, şöyle konuştu:

“Bölgedeki yeni güvenlik tehditleri, yeni jeopolitik ve jeo-ekonomik riskler, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesini gerekli kılıyor. Son on yılda ikili gerginliklerde Türk ve Amerikalı liderler bu krizlerin çözümüne oldukça aktif bir şekilde müdahil olmuşlardı. Liderler arasındaki her zirve sonrasında ortak mesaj, daha güçlü iş birliği, stratejik ortaklık ve diyaloğun devamına yönelik olmuştu. Ancak son birkaç yıldır Orta Doğu’daki gelişmeler ve artçı şokları, ilişkilerimizi liderlerimizin arzuladığından daha az istikrarlı hale getirdi. Suriye krizinin başından beri bu krizin çözümü konusunda ABD ile çalışmaya istekli olduğumuzu ifade ettik. Bunun yayılma etkisi konusunda uluslararası toplumu uyardık.”

Güvenli bölge konusundaki iş birliği

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen zararı telafi etme konusunda bir fırsatın ortaya çıktığını anlatan Albayrak, “Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda yürütülen müzakereler fonksiyonel bir ilişki ortaya çıkarabilirse, sahada iki ülke güvenlik güçleri arasındaki ilk gerçek iş birliği gerçekleşmiş olacak. Böyle bir iş birliğini engellemeye çalışan tüm aktörlerin karşısında durmak bizim hükümetlerimizin sorumluluğu olmalıdır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iki ülke arasında birçok konuda fikir ayrılığı bulunduğunu kaydederek, bunların anlamlı ve sürdürülebilir diyalogla halledilebileceğini ifade etti.

"Cezalandırıcı önlemler ilişkilerimize hiç yardımcı olmadı"

Bakan Albayrak, “Politika konusundaki anlaşmazlıklarımıza rağmen güçlü ortaklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Cezalandırıcı önlemler ilişkilerimize hiç yardımcı olmadı ve başarılı da olamadı. Okyanusun bu tarafındaki dostlarımızın bizim kaygılarımızı ciddiye almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir ittifakın birbirini beslemeden bugünün sınamalarına karşı ayakta kalamayacağını belirten Albayrak, Türk-Amerikan ittifakının bundan muaf olmadığını kaydetti.

Berat Albayrak, Türkiye ile ABD’nin ortak çalışabileceği birçok alan olduğunu ifade ederek, “Ekonomik bağlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir potansiyel var. Diplomatik ve stratejik iş birliğimize nispeten ticaret hacmimiz oldukça düşük.” dedi.

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri, ikili ilişkilerimizin motoru olmalı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump’ın her görüşmede ısrarla ekonomik ilişkilere vurgu yapmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Albayrak, “Liderlerimiz bu konuya bağlılar ve biz de bu eksik halkayı tamamlamak zorundayız. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır.” diye konuştu.

Bakan Albayrak, "İki ülke arasındaki uçurumları kapatmak ve anlaşmazlıkları çözmek yeteneğimiz konusunda gerçekçi olmalıyız. Ancak, her iki tarafında birbirinin meşru endişelerini dikkate aldığı sağlıklı bir ilişki için çaba göstermeliyiz. Zamanımızdaki değişkenlik ortamında, daha iyi bir gelecek inşa etmek için uzun vadeli ortak çıkarlarımıza yatırım yapmak çok önemlidir." diye konuştu.

Berat Albayrak, şöyle konuştu:

"Müttefikliğimizi derinleştirmek misyonuyla karşılıklı olarak faydalı olan bir ilişki inşa etmek üzerine çalışıyoruz. Türkiye-ABD ittifakını derinleştirmek için, sorunların bizi pozitif bir ajandayla geleceğe bakmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yaptırım tehditleri ve korku politikasından kaçınıp, gerçekçi ama pozitif bir ajanda üzerine çalışalım."

"Türkiye'ye yatırım için bundan daha iyi bir zaman olmamıştır"

Katılımcılarla Türkiye'nin ekonomik politikalarını ve amaçlarını da paylaşan Albayrak, "Türkiye'ye yatırım yapmak için muhtemelen bundan daha iyi bir zaman olmamıştır. Önümüzdeki 4,5 yılda bir seçimin olmaması ve istekli bir ekonomik dönüşüm ajandasına bağlılığındaki güçlü hükümet kararlılığıyla, Türkiye yatırımcılar için her çeşit muhteşem olanaklar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen sonbaharda Yeni Ekonomik Programı devreye koyduklarından bu yana hızla harekete geçtiklerini ve sürdürülebilir gelişme yolunda ekonomik geçişe yardımcı olmak için Merkez Bankası ile fiyat istikrarı konusunda iş birliği yaptıklarını ifade ederek, yılın geri kalanı için ilan edilen Yapısal Reform Adımları ile yakın gelecekte ekonomik bakışı geliştirmeyi ve uzun vadede büyüme potansiyeli artırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bakanlıklar reform adımlarını açıklayacak

Türkiye'nin güçlü mali bilançosunun, 2019'un ikinci yarısında büyümeyi hızlandırmak konusunda kendilerine güven verdiğini ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Albayrak, "Önümüzdeki aylarda, çeşitli bakanlıkların duyuracağı reform adımları olacak." dedi.

Bakan Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, ithalatı azaltmak için kilit endüstriyel ürünlerin yurt içinde üretilmesini amaçlayan bir girişimi mayıs ayında duyuracağını söyleyerek, Ticaret, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının da gelecek aylarda yeni planlarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

"Bu yolculuğa ortak olmak isteyen herkese kapımız açık"

Albayrak, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Tüm bunlar, bize Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'e giden sağlam yollar açacak. Türkiye, serbest piyasa sistemini, hukukun üstünlüğü önceliğini ve küresel insan haklarının ışığını sürdürmeye ve savunmaya derinden bağlıdır. Önümüzde duran olanaklar konusunda heyecanlıyız ve bu yolculuğa ortak olmak isteyen herkese kapımız açık. Başka bir deyişle Türkiye iş yapmak isteyen herkese açık."

Gala yemeğinde ayrıca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu da bir konser verdi.