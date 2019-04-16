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Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Bakan Albayrak, "Washington'da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." dedi.

Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Bakan Albayrak, "Washington'da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 09:21
Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki temaslarını değerlendirdi. Albayrak, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." 

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Albayrak
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