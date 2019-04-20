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Bacağını kaybetti, elleriyle 'ayakta duruyor'

Suriye'nin Tedmur ilçesinde elektrik santralinde çalıştığı sırada rejimin hava saldırısına hedef olan Rabeh Selim, sağ bacağını kaybetti.

Bacağını kaybetti, elleriyle 'ayakta duruyor'

Suriye'nin Tedmur ilçesinde elektrik santralinde çalıştığı sırada rejimin hava saldırısına hedef olan Rabeh Selim, sağ bacağını kaybetti.

Editör
Editör
20 Nisan 2019 Cumartesi 01:02
Bacağını kaybetti, elleriyle 'ayakta duruyor'
El Bab

Beşşar Esed rejiminin hava saldırısında bacağını kaybeden Rabeh Selim, yerleştiği Bab'da geçimini el becerisiyle sağlarken, muhtaç durumdaki insanlara yönelik yardım faaliyetleri yürütüyor.

Selim, Humus'un Tedmur (Palmira) ilçesinde elektrik santralinde kablo tamiri yaparak geçimini sağlıyordu. 2014'te rejimin santrali hedef alan hava saldırısında bacağını kaybetti.

Bunun üzerine ailesini geçindirmek için göç etmek zorunda kalan Selim, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine yerleşti.

Bacağını kaybeden Selim, el becerilerini kullanabileceği bir iş aradı.

Yaklaşık bir yıldır radyo ve televizyon tamirciliği yapan Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi saldırılarında bacağımı kaybettikten sonra 3 çocuğum ve eşimle göç etmek zorunda kaldım. Dört senelik göç yolculuğu sonrası, Bab'a yerleştim. İki çocuğum daha oldu." diye konuştu.

"Bacağımı kaybettikten sonra ellerimi kullanarak ne yapabileceğimi düşünürken radyo ve televizyon tamiri ile uğraşmaya karar verdim." diyen Selim, kendisini engelli hissetmediğini, çevresindekilerin de kendisini bu konuda kötü hissettirmemek için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Savaş çok kötü. Sonu kan, ölüm, gözyaşı, göç"

Savaşın açtığı yaraları ifade etmekte zorluk çektiğini belirten Selim, "Tüm mal varlığımı kaybettim. Memleketimi kaybettim. Akrabalarımı kaybettim. Her şeyi kaybettim. Savaş çok kötü. Sonu kan, ölüm, gözyaşı, göç." ifadelerini kullandı.

Selim, ülkesinde istikrarın olmamasının çocuklarının geleceğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Gelecekten ümidimiz yok Suriye’de. Çocuklarımın geleceği yaşadığımız bölgeye bağlı. Eğer yaşadığımız yerde istikrar yoksa çocuklarımın geleceği de yok." diye konuştu.

Tedmurlu ailelere yardım

Bab’a geldikten sonra kendisini hem ailesine hem kendi bölgesinden gelen Tedmurlu ailelere adadığını dile getiren Selim, Bab’a Tedmur’dan 800 aile yerleştiğini, bunlardan 200'ünün durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Selim, "Devamlı yardım kuruluşlarını, esnafları dolaşıyorum. Tedmurlu ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorum." dedi.

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