Azerbaycanlılar tarihi Türk dizilerini çok seviyor

Hem Azerspace uydusu hem de kablolu televizyonlarda çok sayıda Türk kanalının yer aldığı Azerbaycan'da halk, Türk dizilerini kendi dizileri olarak görüyor.

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Çukur", "Hercai", "Mucize Doktor", "Benim Adım Melek", "Seksenler", "Arka Sokaklar", "Afili Aşk" gibi diziler ülkede çok izlenenler arasında yer alırken, tarihi konuları ele alan "Payitaht Aldülhamid" ve "Diriliş Ertuğrul" son yılların en popüler Türk dizileri olarak öne çıkıyor."Payitaht Aldülhamid"de Azerbaycanlı ünlü hayırsever petrol zengini Zeynelabidin Tağıyev karakterine yer verilmesi dizinin Azerbaycan'daki popülaritesini daha da artırdı.

Dizinin bahsi geçen bölümünde Tağıyev'in Sultan Abdülhamid'e Azerbaycan Türkçesine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim hediye ettiği ve Azerbaycanlı bir annenin mektubunu Sultan'a okuduğu sahneler, Azerbaycan basınında ve sosyal paylaşım sitelerinde günlerce konuşuldu.

"Diriliş Ertuğrul" ise Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Alizamanlı'nın dizide ozan rolüyle konuk oyuncu olarak yer alması ve "Turan eller var olsun" isimli şarkıyı seslendirmesiyle Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu. Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa geçişinin anlatılacağı "Kuruluş Osman"ın başlaması ise Azerbaycan'da dört gözle bekleniliyor.

"Diriliş Ertuğrul Azerbaycan'da da rekor düzeyde izlendi"

Seslendirdiği türkü ve marşlar ile oynadığı film ve dizilerle ülkesinde çok sevilen sanatçılar arasında yer alan Şemistan Alizamanlı, Azerbaycan'da Türk dizilerine olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak kök, tarih ve kültüre sahip olduğunu söyleyen Alizamanlı, "Bu nedenle Türk dizileri Azerbaycan'da büyük ilgiyle izleniyor. Diriliş Ertuğrul Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da rekor düzeyde izlendi. Bu dizi dünyanın da ilgisini çekti. Çünkü Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun tarihini anlatıyordu." dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almasından da bahseden Alizamanlı, "Azerbaycan'a olan sevgiyi dizi setinde bir kez yaşadım. Beni büyük sevgi ve saygıyla karşıladılar. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ beni evinde misafir etti. Bu, Azerbaycan'a olan sevginin bir göstergesiydi." şeklinde konuştu.

Severek izlediği dizide rol almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Alizamanlı, aynı ekip tarafından yapılan "Kuruluş Osman" dizisini de tüm Azerbaycanlılar gibi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Diriliş Ertuğrul ekibince Özbekistan'da Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'la ilgili bir dizi yapıldığı hatırlatan Alizamanlı, bu yapımın tüm Türk cumhuriyetlerinde en çok izlenenler arasında gireceğinden emin olduğunu vurguladı.

Alizamanlı, tarihi gerçeklere dayanarak çekilen "Payitaht Aldülhamid" dizini de severek ve ilgiyle izlediğini sözlerine ekledi.

Yayında olan dizilerin yanı sıra "Kurtlar Vadisi", "Muhteşem Yüzyıl", "Söz", "Yaprak Dökümü" gibi diziler bitmelerine rağmen bugün de ülkede popülaritesini koruyor ve internet üzerinden izleniyor.