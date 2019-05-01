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'Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Avusturya’da bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz." dedi.

'Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Avusturya’da bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz." dedi.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:21
'Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok'
Viyana

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bir grup terör örgütü PKK yandaşının Viyana’da düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde örgüte ait yasaklı sembollerin bulunduğu pankartlar açmasına tepki göstererek, "Avusturya’da, bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği (AB) terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutulduğunu ifade ederek, bu örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da yasaklı olduğunu anımsattı.

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, "SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya'da, bu terörist aşırı sol ideolojinin yeri olamaz." yorumunda bulundu.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

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