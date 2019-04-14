Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.641
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5319
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden...
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MEB'den yeni dijital içerik platformu
MEB'den yeni dijital içerik platformu
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Ve Rıza kayaalp 9. kez avrupa Şampiyonu
Ve Rıza kayaalp 8. kez...

Avusturya'da ırkçılık karşıtları ırkçıları protesto etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ırkçı "Kimlikçiler Hareketi"nin gösterisi, ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği gösteriyle protesto edildi.

Avusturya'da ırkçılık karşıtları ırkçıları protesto etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ırkçı "Kimlikçiler Hareketi"nin gösterisi, ırkçılık karşıtı grupların düzenlediği gösteriyle protesto edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Nisan 2019 Pazar 08:18
Avusturya'da ırkçılık karşıtları ırkçıları protesto etti

Adalet Bakanlığı önünde toplanan ırkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi" üyesi yaklaşık 150 kişinin gösterisine karşılık, ırkçılık karşıtı 2 binin üzerinde kişi de Viyana Üniversitesi önünde "Irkçılığa karşı ayağa kalk", "Nazilere hayır", "Irkçılık ve Faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankartlar taşıyarak gösteri düzenledi.

Gösteriyi düzenleyen Linkswende sivil toplum kuruluşu adına konuşan Karin Wilflingseder, Neonazizm'e ve ırkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemek üzere toplandıklarını söyledi. Wilflingseder, "Kimlikçilerin demokrasi dışı, ırkçı düşüncelerini yaymalarına müsaade etmemek için bu gösteriyi gerçekleştirmek istedik." dedi.

Yazar ve Siyaset Bilimci Ishraga Mustafa da ırkçı politikaların, Avrupa'da yeni bir durum olmadığını belirterek, özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Müslümanlar ve yabancılara yönelik ırkçı politikalarına dikkati çekti.

Kimlikçiler ve FPÖ benzer görüşlere sahip

Mustafa, ırkçı oluşumların Müslüman ve siyahileri hedef aldıklarını vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir yerinde yasa dışı insan yoktur. Mültecileri yasa dışı ilan etmek, insanlık dışı bir nefret söyleminin eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçı Kimlikçiler Hareketi ile FPÖ'nün birçok açıdan benzerliklere sahip olduğunu anlatan Mustafa, Müslüman, siyahi ve mültecilerin Avusturya toplumunun bir parçası olduğunu, bu gerçeği herkesin kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından göstericiler, ırkçı Kimlikçiler'in gösteri yapmak üzere toplandığı Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Polis, göstericilerle Kimlikçiler arasında barikat oluşturarak, iki grubu birbirinden uzak tuttu.

Irkçı Kimlikçiler'den gösteri

Öte yandan, Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller de az sayıda ırkçının katıldığı gösteride, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı FPÖ koalisyonunun, Kimlikçiler Hareketi'ni hedef göstererek, kapatmak istediğini söyledi.

Seller, özellikle Başbakan Sebastian Kurz'un, koalisyon ortağı FPÖ'nün Neonazi Kimlikçiler'le arasına mesafe koyma çağrısının ardından, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin kendilerine karşı tutumunun tamamen değiştiğini ifade ederek, aşırı sağcı FPÖ ile birçok konuda hemfikir olmalarına rağmen aşırı sağcı Strache'nin "ikiyüzlülük" yaptığını dile getirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, bazı Kimlikçiler Hareketi üyelerinin tahrikleri nedeniyle karşıt grup ve polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polisin korumasındaki Kimlikçiler'e taş ve benzeri maddeler attı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 50 Müslümanı katleden terörist Brenton Tarrant'ın, Avusturya'daki Neonazi Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılmasının ardından, Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'den bu oluşumla arasına mesafe koyması çağrısında bulunmuştu.

FPÖ'lü çok sayıda siyasetçinin Kimlikçiler'le olan ilişkisine tepki gösteren Kurz, Neonazi faaliyetlere tahammül gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Irkçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı
Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı
Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı
Venezuela'da Bolivarcı Milis Gücünün sayısı 2 milyonu aştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim