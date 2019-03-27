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Avusturya Başbakanı Kurz: Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Avusturya Başbakanı Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz: Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Avusturya Başbakanı Kurz, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 16:50
Avusturya Başbakanı Kurz: Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya bağlantısı tespit edildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Bakanlar Kurulu sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Kurz, Avusturya'da aşırıcılığın hiçbir türüne yer olmadığını vurgulayarak bunu yaymaya çalışan her grup ya da kişiyle yasalar çerçevesinde mücadele edileceğini söyledi.

"Terörist ve Kimlikçiler Hareketi arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir"

Kurz, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avustralya asıllı teröristle aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" Sözcüsü Martin Sellner'in bağlantısının ortaya çıkarıldığını belirterek "Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen kişiyle Avusturya'daki 'Kimlikçiler Hareketi' arasında finansal destek ve bağlantı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağlantının detaylı şekilde araştırılacağının altını çizen Kurz, Kimlikçiler Hareketi'nin kapatılmasına ilişkin İçişleri ve Adalet bakanlarıyla görüştüm. Bu oluşuma karşı her iki bakanlık da bütün imkanlarını seferber edecek." diye konuştu.

Bağlantıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

Avusturya'da geçen pazartesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırısıyla 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist ile Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Sellner arasında bir bağlantı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan Seller'e, soyadı Avustralyalı teröristle aynı olan bir hesaptan bin 500 avro para yardımı yapıldığı tespit edilmişti.

Anayasayı Koruma Kurumu (istihbarat teşkilatı), Yeni Zelanda'da terör saldırılarını gerçekleştiren teröristin, 26 Kasım 2018'de Avusturya'ya geldiğini, şahsın başta başkent Viyana olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerini gezdiği bilgisini paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi, mülteci, göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla biliniyor. Avusturya'da Müslümanlara ait çok sayıda kurum ve kuruluşa yönelik ırkçı içerikli pankart ve yazılarla saldırıda bulunan aşırı sağcı oluşum, Avrupa'nın "göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmasını" savunuyor.

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Kurz
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