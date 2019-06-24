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Avustralya'da gençler için cami bahçesine halı saha yapıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Türklere ait Sunshine Camisi yönetimi, Türk ve Müslüman gençlerin camilerde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla caminin bahçesine halı saha yaptırdı.

Avustralya'da gençler için cami bahçesine halı saha yapıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Türklere ait Sunshine Camisi yönetimi, Türk ve Müslüman gençlerin camilerde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla caminin bahçesine halı saha yaptırdı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:08
Avustralya'da gençler için cami bahçesine halı saha yapıldı
Melbourne

Avustralya'da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk İslam ve Kültür Derneğinin yönetimindeki Melbourne'un en büyük camilerinden Sunshine Camisinin bahçesinde yaptırılan halı saha, dualarla hizmete açıldı.

Siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve vatandaşların katıldığı açılış töreninde yapılan duada sahanın gençlerin camiye gelmesine vesile olması temennisinde bulunuldu.

Törenin ardından Avustralyalı Türk gençlerinin yanı sıra Bosna Hersek ve Arnavutluk kökenli gençlerin düzenlediği, 10 takımın katıldığı futbol turnuvası yapıldı.

"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için verimli olacak"

Cami imamı İlyas Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahanın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için verimli olacağını söyledi.

Gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar gibi zararlı alışkanlıklara yönelmemesi için çalıştıklarını anlatan Özkan, "Biz de böyle bir saha hazırlayarak oynasalar da eğlenseler de gençlerimizin camimizin içinde bu enerjilerini harcamalarını istedik. Buraya gelen gençler elbette ki camiye yönelir, bizimle görüşür. Gençlerin kafasında oluşmuş, oluşacak sorularını cevaplamak, onlara manevi destek olmak, onlarla bir sohbet ortamı oluşması açısından bu spor sahasının gerçekten verimli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte futbol oynamak güzel bir şey"

Son yıllarda Türk ve Müslüman gençlere yönelik faaliyetlerini artıran dernek yönetiminin yaptırdığı sahadan duyduğu memnuniyeti dile getiren gençlerden Yasin İkiz, "Bizim için çok iyi olacak. Çocuklar hep top oynamak istiyor. Burada halı saha olduğu için caminin yanında dinlerine yakın olurlar. Hep beraber futbol oynamak iyi bir şey." şeklinde konuştu

Arkadaşlarıyla kurdukları takımda halı sahada ter döken Fransız kökenli Siro No da "Bu turnuva gençleri bir araya getiren, eğlenceli, iyi bir şey. Maksat bu zaten. Buraya gelip futbol oynayarak, en azından kötü bir şey yapmıyorlar." dedi. 

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