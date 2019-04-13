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Avrupa'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği

Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik ön yargıları kırmak amacıyla "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.

Avrupa'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği

Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik ön yargıları kırmak amacıyla "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 21:52
Avrupa'da 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği

Etkinlik çerçevesinde Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ve Kanada'da stantlar açıldı. 

Gönüllü gençler, cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 210 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı.

Hollanda

Hollanda'da, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 35 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Özellikle büyük şehirlerde organize edilen etkinlikte, 26 farklı kentte 150 gönüllü 32 bin gül ve İslam'ı anlatan broşürler dağıttı.

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan gönüllü Fatih Demir, amaçlarının Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda bu ülkede İslamiyet ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Demir, çok sayıda gönüllü gençle birlikte Hollandalılarla sohbet ederek hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hollandalı Claudi Koning, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu tür eylemlere çok ihtiyacımız var. Buna insan sadece sevinebilir. Ben şahsen çok seviniyorum bu tür inisiyatiflere. Herkes eşittir ve herkese kendi değerini vermek lazım fakat bu zamanın en büyük problemi bu." dedi.

Çok kültürlü bir toplumda yaşadıklarına işaret eden Yahudi asıllı Rens Oudheusden ise "Hepimiz insanız ve birbirimize insan gibi davranıp yan yana yaşayabilmemiz lazım. Önemli olan birbirimize saygı duymak." ifadesini kullandı.

Almanya

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, başkent Berlin'de Kottbusser Tor Meydanı'nda, Emir Sultan Camisi ve Ayasofya Camisi önünde yapıldı. 

Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde gençler gül ve İslamiyet'i anlatan broşürler dağıttı. Almanlarla sohbet eden gençler, yoldan geçen "komşularını" camilere davet etti.

Mevlana Camisi Gençlik Tanıtma Başkanı Samet Özban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrede yaşayanların Müslümanlar hakkında sahip oldukları ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Onlara 'Mahallenizde de Müslümanlar var. Sorularınız varsa sorun.' dedik. Onları camilerimize davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah hayırlısı olur." dedi. 

Belçika

Belçika'da 50 genç Müslüman, "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği çerçevesinde, sokaklarda gül ve İslam dinini anlatan broşürler dağıttı. 

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belçika İslam Federasyonu Dış İlişkiler Başkanı Ömer Sıkıer, "Bugün Belçika'nın merkezinde güller dağıtıyoruz. Bu çalışmamızın hedefi Belçika'da yaşadığımız olumsuzluklar, ön yargılar ve İslam karşıtlığının karşısına geçebilmek." diye konuştu. 

Avusturya

Başkent Viyana ve çevre kentlerde kurulan toplam 11 stantla, Avusturya’da yaşayan insanlara İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Viyana İslam Federasyonu Kurumsal İletişim Başkanı Muammer Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısından ötürü etkinlik noktalarını ziyaret eden kişilerin üzüntülerini dile getirdiğini, bu tür etkinliklerin nefret söylemini bertaraf etmek ve birlikte yaşamı güçlendirmek açısından önemli olduğu düşüncesini paylaştıklarını aktardı.

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Müslümanım
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