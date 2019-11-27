Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
107044
ALTIN
270.030
DOLAR
5.7667
STERLİN
7.4387
EURO
6.3464
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli saklı hiçbir...
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy...
'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor
'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları...
Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini tavsiye etti
Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini...

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 27'ye çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 27'ye çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 19:31
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 27'ye çıktı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrine bağlı Thumane ilçesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç'tan, 13'ünün Akçahisar'dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden olduğu kaydedildi.

Ayrıca Thumane ve Dıraç ile çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç’ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müslüman genç kız 'makyaj' videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi
Müslüman genç kız 'makyaj' videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi
Azerbaycanlılar tarihi Türk dizilerini çok seviyor
Azerbaycanlılar tarihi Türk dizilerini çok seviyor
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: 13 kişi öldü
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: 13 kişi öldü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim