Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı...
Merkez Bankası faiz indirim kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz indirim kararını...
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları sahaya çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları...
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu'...

Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası, genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra, yatırım amaçlı dolar satın alımına getirilen sınırı aylık 10 bin dolardan, 200 dolara düşürdü.

Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası, genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra, yatırım amaçlı dolar satın alımına getirilen sınırı aylık 10 bin dolardan, 200 dolara düşürdü.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:08
Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankasından (BCRA) yapılan yazılı açıklamada, "Ülkedeki mevcut belirsizlik karşısında, BCRA, bu pazar rezervlerini korumak amacıyla bir dizi önlem almıştır. Açıklanan önlemler, 2019 Aralık ayına kadar geçerlidir. Banka hesabı olan kişiler için aylık dolar satın alımı 200, nakit dolar alımı ise 100 dolar olarak sınırlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BCRA, ön seçimlerin düzenlendiği ağustos ayından bu yana toplamda 6 milyar dolar bozdurdu.

Ülkede ağustosta düzenlenen ve bütün anket şirketlerini yanıltan ön seçimlerde Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin, ülkenin yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından piyasalar çökmüş, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aşmış ve ekonomide büyük bir gerileme görülmüştü.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde ise Fernandez yüzde 96'sı açılan sandıkların geçerli oyların yüzde 48'ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Macri'nin önderliğini ettiği Herkes İçin Bir Arada Koalisyonu ise yüzde 40 oranında oy aldı.

Anahtar Kelimeler:
ArjantinDolarEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu
Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu
Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim