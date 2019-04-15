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Arap Birliği Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıkladı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıklayan Arap Birliği, uluslararası topluma ülkedeki istikrar ve uzlaşıyı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Arap Birliği Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıkladı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıklayan Arap Birliği, uluslararası topluma ülkedeki istikrar ve uzlaşıyı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:25
Arap Birliği Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediğini açıkladı

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, Sudan Askeri Geçiş KonseyiBaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın attığı adımlardan duyulan memnuniyet vurgulandı. 

Arap Birliği'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ni desteklediği belirtilerek, uluslararası topluma da ülkede istikrar ve uzlaşıyı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, cumartesi akşamı Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Son olarak Konsey tarafından yapılan açıklamalarda yeni kurulacak hükümetin siyasiler tarafından kurulacağını açıklamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, dün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Arap Biriliği
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