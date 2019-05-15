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Arap Birliği'nden Filistin için 'Nekbe' mesajı

Arap Birliği, uluslararası topluma İsrail zulmü ve baskısına karşı Filistin halkının haklarını koruma çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden Filistin için 'Nekbe' mesajı

Arap Birliği, uluslararası topluma İsrail zulmü ve baskısına karşı Filistin halkının haklarını koruma çağrısında bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:33
Arap Birliği'nden Filistin için 'Nekbe' mesajı

Arap Birliği, uluslararası topluma İsrail zulmü ve baskısına karşı Filistin halkının haklarını koruma çağrısında bulundu.

Arap Birliği Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Birimi, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 71. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Nekbe’nin olumsuz etkilerinin Filistin halkı üzerinde nesilden nesile taşındığı ve bu büyük felaketin acısının Arap ülkelerindeki Filistin kamplarında gözlendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yönelik uygulamaların, Filistinli mültecilere yardımların kesilmesi için yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail işgal devletinin kurulmasının üstünden 71 yıl geçmesine rağmen Filistin halkının hala büyük zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

Arap Birliği, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’e (BM) İsrail’e, Filistin halkına karşı takındığı düşmanca saldırılara bir son vermesi için gerçek manada baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe” tam 71 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinliler bugüne "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe ismini veriyor.

İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını 15 Mayıs 1948 tarihinde ilan etmesi nedeniyle, Filistinliler için 15 Mayıs Nekbe (Büyük Felaket) olarak isimlendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Arapbirliği
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