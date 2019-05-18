Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.709
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7004
EURO
6.7414
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48...
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük...
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...

Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu

Trabzon Valisi Ustaoğlu, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu

Trabzon Valisi Ustaoğlu, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Editör
Editör
18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:47
Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu
Bayburt

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Ustaoğlu, çalışmaların yürütüldüğü alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mayıs Cuma günü AA muhabiri Nişancı'nın Soğanlı Dağı'nda çekim yaptığı sırada kayarak dereye düşmesinden sonra bölgede yoğun bir arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de burada arama faaliyetini sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, "Bugün Çaykara'ya bağlı Çamlıkaya bölgesinde arama faaliyetini sürdürürken 2 JAK personelimiz akıntıya kapılarak maalesef şehit düştü." dedi.

Öte yandan, Vali Ustaoğlu'nun açıklamasının ardından nabız alınan askerlerden birine sağlık ekiplerince yaklaşık 2 saat müdahale edildi ancak sonuç alınamadı.

"İki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi"

Of Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ustaoğlu, herkese başsağlığı diledi.

Ustaoğlu, 10 Mayıs'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışması sırasında bastığı kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma düştüğünü belirtti.

Bir haftadır yoğun bir şekilde ekipler arama çalışmalarını sürdürürken Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAK timinin de bu arama faaliyetini bir haftadır icra ettiğini anlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yine arama çalışmaları devam ederken bizim Çaykara Vadisi içerisinde, orada HES inşaat bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürürken maalesef iki JAK personelimiz akıntıya kapıldı ve üzüntü verici bu hadise meydana geldi. Bütün müdahalelere rağmen arkadaşlarımız kurtarılamadı. Şimdi Of Devlet Hastanesindeyiz, bir şehidimiz burada, diğer şehidimiz de Sürmene Devlet Hastanesinde. Biz başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."

Vali Ustaoğlu, şehit askerler için ne zaman tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda adli tıp boyutu var, onlar tamamlandıktan sonra muhtemelen memleketlerine uğurlayacağız arkadaşlarımızı." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'tan başsağlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bayburt'ta devam eden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan fedakar askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi
FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda ikinci cinsel taciz iddiası
FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda ikinci cinsel taciz iddiası
İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim