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Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor

ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.

Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor

ABD'de teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki yasal anlaşmazlıklar devam ederken, her iki şirketin de patent ihlali konusunda birer davada haklı bulunduğu bildirildi.

Emre Köse
Emre Köse
27 Mart 2019 Çarşamba 09:24
Apple ile Qualcomm arasındaki patent kavgası büyüyor
Washington

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından dün alınan iki karar, teknoloji piyasalarında geniş şekilde yankılandı.

İdari Yargıç MaryJoan McNamara tarafından alınan ilk kararda, çip üreticisi Qualcomm'un patent ihlali başvurusu haklı bulunarak, Apple'ın bazı telefon modellerinin Çin'den ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanması tavsiye edildi.

İthalat yasağı kararını komisyon verecek

Ancak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun, İdari Yargıç McNamara'nın kararını ayrıca inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bazı iPhone modellerinin ABD'ye ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verileceği belirtildi.

Ticaret Komisyonu, bu karardan kısa bir süre sonra, Qualcomm'un Apple aleyhine yaptığı bir başka patent ihlali başvurusu hakkında "Qualcomm'un iddiasının geçersiz olduğuna" hükmetti.

Böylece iki ayrı patent ihlali kararında Qualcomm bir başvurusunda haklı, diğerinde haksız bulunmuş oldu.

Geçen hafta San Diego’da görülen davada Güney Kaliforniya yerel mahkeme jürisi Apple’ın iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerinde Qualcomm’a ait U.S. 8,838,949 ve U.S. 9,535,490 No’lu patentlerinin, Apple iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinde de U.S. 8,633,936. No’lu patentinin izinsiz kullanıldığı kararına varmıştı.

Daha önce de Çin’de bir mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AppleQualcomm
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