Anadolu Ajansı Dünya Haber Ajansları Kongresinde

Dünya Haber Ajansları (NAWC) 6. Kongresi Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlendi.

Bulgaristan Haber Ajansı’nın (BTA) ev sahipliğinde gerçekleşen Kongrede, "Haber ajanslarında mülkiyet modeli", "Yeni gelir kaynakları", "Yalan haber", "Yapay zeka", üzerine oturumlar düzenlendi.

Oturumlarda, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA), Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) başkanları ve Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) Genel Sekreteri ile Associated Press, Reuters, Xinhua, TASS, Agence France Press, Press Association, Kyodo, TT, ANTARA, CTK, AAP, İRNA ve DPA gibi dünya genelinden birçok haber ajansının üst düzey yöneticisi konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de açılış seremonisinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Toplantıya, Balkan Haber Ajansları Birliği – Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Dönem Başkanı olan Anadolu Ajansı adına Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Soykan katıldı.

BTA, bu toplantı ile NAWC dönem başkanlığını 3 yıllığına devraldı.

Dünya genelindeki haber ajanslarının başkanları ve üyelerinin katıldığı, 3 yılda bir düzenlenen uluslararası bir kongre olan Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC), medya sektöründeki en modern ve önemli gelişmeleri üyeleriyle paylaşarak onlara ilham verip desteklemek için çalışmaktadır.