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Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Amerika'nın bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşmasına imza attı.

Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Amerika'nın bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşmasına imza attı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:31
Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker
Washington,Brüksel

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Trump ile Duda, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açık olarak ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, başta ABD-Polonya ilişkileri olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıkladığı ilave asker sayısı değişti

Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'ya ilave 2 bin asker göndermeyi görüştüklerini" kaydeden Trump, ortak basın toplantısında ise anlaşmada "bu ülkeye geçici olarak bin civarında asker göndereceklerinin" yazılı olduğunu açıkladı.

Trump ayrıca, Polonya'nın ABD'de 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı ayrıca, Polonya'nın Amerikan firmalarından ilave 8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alma konusunda da mutabakata vardığını açıkladı.

Söz konusu yeni anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli şekilde artacağını kaydeden Trump, NATO şemsiyesi altında güçlü bir Polonya'nın ittifakın geleceği için değerli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Duda'nın "Rusya'yı dost mu düşman mı olarak görüyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu geçiştirmesi üzerine Trump, "Umarım Polonya'nın Rusya ile harika ilişkileri olur. Umarım bizim de Rusya ile iyi ilişkilerimiz olur." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra 2016'da yapılan anlaşma sonucunda ABD, Polonya'ya bir miktar asker göndermişti.

Polonya Devlet Başkanı Duda daha önce, ülkesinde daimi bir Amerikan üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

NATO, ABD'nin Polonya'da asker sayısını artırma kararından memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu. 

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO'nun halihazırda Polonya'da güçlü bir mevcudiyeti bulunduğunu anımsattı. 

NATO'nun yakın zamanda ABD güçlerinin Polonya'ya yerleştirilmesini desteklemek amacıyla 269 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığını kaydeden Stoltenberg, ABD'nin Polonya'daki askeri mevcudiyetini artırma kararının ittifakın savunma ve caydırıcılığına katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Stoltenberg, ABD'nin kararının, NATO'nun uluslararası yükümlülükleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

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