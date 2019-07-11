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Amal Clooney'den dünya liderlerine 'Kaşıkçı' tepkisi

Avukat Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini söyledi.

Amal Clooney'den dünya liderlerine 'Kaşıkçı' tepkisi

Avukat Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:55
Amal Clooney'den dünya liderlerine 'Kaşıkçı' tepkisi

İnsan Hakları Avukatı ve İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini söyledi.

İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı"nda konuşan Clooney, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında, dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Clooney, ABD liderinin medyaya iftira attığını ve gazetecileri dünya çapında hedef haline getirdiğini ifade etti.

"Konferansa katılım olumlu bir adım"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı cinayetine değinirken, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın bir Suudi diplomatik mülkü içinde öldürüldüğü dünyada kaderciliğe teslim olmak kolay olurdu." dedi.

Hunt, düzenledikleri konferansa 100'den fazla ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilcinin ve bin 500 gazetecinin katılmasını "olumlu bir adım" şeklinde nitelendirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanından "Callamard raporuna övgü

İzleyici olarak katıldığı oturumda söz alan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Ann Payne de Kaşıkçı cinayetini kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın bu konuda hazırladığı raporu övdü.

Julian Assange'a verilen hapis cezası protesto edildi

Öte yandan, konferansın yapıldığı merkezin dışında toplanan bir grup, İngiliz hükümetini Wikileaks kurucusu Julian Assange'a verilen hapis cezası ve ABD hükümetine iade edilmesi ihtimali nedeniyle protesto etti.

Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı, İngiliz Dışişleri Bakanlığının Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemesiyle gündeme gelmişti.

Konferans, yapılacak oturumlarla sona erecek. 

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Kaşıkçı
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