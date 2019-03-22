Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı

Alman hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in işgal altında tuttuğu Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde egemenlik iddiasını tanıma girişimine destek vermedi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın Golan Tepeleri’nin statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini ve uluslararası hukuka dayanarak, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin 1981’de kabul ettiği 497 sayılı kararı bağlı kalmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Söz konusu hukuki statünün bugün de geçerli olmaya devam ettiğini belirten Demmer, "Bu kararda, İsrail’in ilhakının geçersiz olduğu ve hukuki bir etkisi olmayacağı ifade ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demmer, sınırların yeniden çizilmesi gibi bir durumun yalnızca tüm taraflar arasındaki barışçıl bir anlaşma ile mümkün olabileceğinin altını çizerek, ''Almanya Hükümeti olarak tek taraflı adımlara karşıyız.'' dedi.

Ulrike Demmer ayrıca bölgeden defalarca İsrail'e yönelik saldırıların olduğunu ifade ederek, "İsrail’in meşru güvenlik çıkarları göz önünde bulundurulmalı ve elbette Golan Tepeleri’nden herkes için potansiyel olarak İsrail’e gelebilecek tehlikeler durdurulmalı." diye konuştu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.