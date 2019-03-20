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Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo...

Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı

Almanya'nın Köln kentinde, terör örgütü PKK yandaşları, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu binasını işgal girişiminde bulundu.

Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı

Almanya'nın Köln kentinde, terör örgütü PKK yandaşları, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu binasını işgal girişiminde bulundu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo televizyonunu işgale kalkıştı

Almanya'nın Köln kentinde, terör örgütü PKK yandaşlarıBatı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) binasını işgal girişiminde bulundu.

Şehir merkezindeki WDR binasında, dün gece yaşanan işgal girişiminde, 10 terör örgütü yandaşıyla polis arasında çıkan arbedede, 23 ve 25 yaşlarındaki iki polisin hafif yaralandığı açıklandı.

WDR Sözcüsü Svenja Siegert, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bir işgal girişimi olduğunu ve göstericilerin binaya girmeye çalıştığını doğrulayabiliriz." dedi.

Köln'deki Breslauer Meydanı'nda toplanan 70 kişi, terör örgütü lehine gösteri yaptı. Gösterinin ardından dağılmayan 10 kişi, ellerinde terör örgütüne ilişkin sloganlar yazan bez parçaları ve renkli paçavralarla devlet radyo ve televizyon binasına girdi.

Güvenlik görevlisinin polise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen polisle terör örgütü yandaşları arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, göstericiler dışarı çıkarıldı.

Polisin, olayın ardından bazı terör örgütü yandaşlarını gözaltına aldığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 20.03.2019 13:04
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