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Almanya'da aşırı sağcı şiddet arttı

Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporuna göre aşırı sağcı şiddette geçen yıl yüzde 71,4 artış tespit edildi, terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerinde yüzde yüze yakın artış gerçekleşti.

Almanya'da aşırı sağcı şiddet arttı

Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporuna göre aşırı sağcı şiddette geçen yıl yüzde 71,4 artış tespit edildi, terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerinde yüzde yüze yakın artış gerçekleşti.

28 Haziran 2019 Cuma 18:04
Almanya'da aşırı sağcı şiddet arttı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporunu açıkladı. 

Raporu değerlendiren Seehofer, ülkedeki özgür ve demokratik düzene karşı tehditlerin karmaşık hale geldiğine, çeşitlilik kazandığına işaret ederek, "Ülkedeki aşırı sağcı eylemlerin çok ciddiye alınması gerekiyor. Rakamlar endişe verici." dedi. 

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ÅŸiddet arttÄ± 

Yeni Anayasayı Koruma Teşkilatı yasası hazırladıklarını aktaran Seehofer, kendinden önceki bakanlık döneminde olduğu gibi yasalara aykırı faaliyet gösteren aşırı sağcı dernekleri kapatma yetkilerini kullanacaklarını bildirdi.   

Seehofer'in dernek kapatmayla ilgili sözleri, ülkede aşırısağ yapılanma olan "Combat 18"in kapatılabileceği şeklinde yorumlandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang de ülkede aşırı sağın sadece doğu eyaletlerinin sorunu olmadığını, tehlikenin tüm ülke genelinde olduğunu kaydetti.

Aşırı sağcı şiddet 2018'de arttı

Raporda, ülkedeki aşırı sağcı şiddet eylemlerinde bir önceki yıla göre artış tespit edildiği belirtilerek, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eyleminin kaydedildiği, bu sayının 2018'de 48'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkedeki 24 bin 100 aşırı sağcıdan 12 bin 700'nün şiddet eğilimli olduğu bildirilen raporda, geçen yıl Almanya'da 233 aşırı sağcı gösterinin düzenlendiği ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın şiddet eyleminde artış

Öte yandan teşkilat raporunda, terör örgütü PKK'nın üye sayısında değişiklik olmadığı, örgüte üye sayısının 14 bin 500 olarak kaldığı, ancak örgütün şiddet eylemlerinde artış olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki en fazla üyesi bulunan ve en güçlü yabancı organizasyon olduğuna dikkat çekildi.

PKK'nın Almanya'daki eylemlerinde yüzde 62,4'lük artış meydana geldiği kaydedilerek, 2017'de 1187 olan yasa dışı faaliyetin 2018'de 1928'e yükseldiği belirtildi.

PKK'nın 2017'de 182 şiddet eylemi istatistiklere geçerken, bu rakam 2018 hemen hemen yüzde yüze yakın artışla 355'e ulaştı.

Terör örgütünün, 2018'de Almanya'da 15 milyon avronun üzerinde, Avrupa genelinde ise 25 milyon avro para topladığı kaydedildi.

Raporda ayrıca DHKP-C terör örgütüne üye sayısı 650 olarak yer alırken, TKP/ML'nin üye sayısı 1350, MLKP'ninki ise 600 olarak belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAşırı SağcıNaziPKK
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