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Alman polisinden Müslüman gençlere terörist muamelesi

Köln'de bayram dolayısıyla yerel kıyafet giyen ve polis tarafından terörist muamelesi yapılarak gözaltına alınan 10 Müslüman gencin, hiçbir suç kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Alman polisinden Müslüman gençlere terörist muamelesi

Köln'de bayram dolayısıyla yerel kıyafet giyen ve polis tarafından terörist muamelesi yapılarak gözaltına alınan 10 Müslüman gencin, hiçbir suç kaydının olmadığı ortaya çıktı.

06 Haziran 2019 Perşembe 02:30
Alman polisinden Müslüman gençlere terörist muamelesi
Köln

Almanya'nın Köln kentinde Ramazan Bayramı nedeniyle yerel kıyafet giyen Arap kökenli 10 genç, polisin kötü muamelesine maruz kalarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede gençlerin hiçbir suç kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Köln'ün merkez tren istasyonunda dün meydana gelen olayın ardından polisin yaptığı incelemede, Müslüman gençlerin geçmişte hiçbir suç kaydı olmadığı belirlendi. Yapılan sorguda ise gençlerin Ramazan Bayramı nedeniyle yerel kıyafetler giydiğinin ortaya çıktı.

Gençlere terörist muamelesi yaptığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Köln polisine yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, polisin bu tavrını eleştirdi.

Mazyek, polisin Müslüman gençlere yönelik tavrını "ırkçılık" olarak nitelendirerek "Polisin bu eylemini kınıyoruz. Polislere diğer kültürlere yönelik daha iyi eğitim verilmesi ve farklı görünen insanlara potansiyel suçlu gibi yaklaşmaması gerektiği öğretilmeli. Ülke çapında polise bu konuda gerekli eğitimlerin verilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı kültürlerin yaşadığı Köln'de böyle bir olayın meydana gelmesinden üzüntü duyduklarını aktaran Mazyek, polisin hatasını kabul edip gençlerden özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob ise eleştirilerin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Görevli polislerin 'ırkçı ve yabancı düşmanlığı' yaptıklarına yönelik suçlamaları şiddetle reddediyorum. Sosyal medyadaki aşağılayıcı ve hakaret içerikli görüşleri de kabul etmiyorum. Polislerimiz günde yaklaşık bin olaya müdahale ediyorlar. Emniyet Müdürlüğü olarak Köln halkının güvenliğinden sorumluyuz ve bu işi ciddiye alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kendilerine gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendirdiklerine dikkati çeken Jacobs, bazı kurum ve kuruluşların ise kendilerine yönelik eleştirileri hakkında yorum yapmayacaklarını kaydetti.

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