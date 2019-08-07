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Air Canada'dan başörtüsü skandalı

Air Canada'nın görevlileri, San Francisco-Toronto seferini yapan uçağın yolcularından ABD Squash Milli Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Fatima Abdelrahman'ın başörtüsünü baskı yaparak çıkarttırdı.

Air Canada'dan başörtüsü skandalı

Air Canada'nın görevlileri, San Francisco-Toronto seferini yapan uçağın yolcularından ABD Squash Milli Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Fatima Abdelrahman'ın başörtüsünü baskı yaparak çıkarttırdı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:36
Air Canada'dan başörtüsü skandalı

Kanadalı hava yolu şirketi Air Canada'nın San Francisco-Toronto seferi yolcularından ABD Squash Milli Takımı oyuncusu 12 yaşındaki Fatima Abdelrahman, uçuş görevlilerinin "güvenlik aramasını" gerekçe göstererek yaptığı yoğun baskı sonucu başörtüsünü çıkarmak zorunda bırakıldı.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, düzenlenecek şampiyona için Air Canada'nın San Francisco-Toronto seferini yapan uçakla Toronto'ya gelen ABD Squash Milli Takımı'nın Müslüman oyuncusu Abdelrahman, uçağın kapısında uçuş görevlileri tarafından durduruldu. Görevliler güvenlik aramasını gerekçe göstererek, Fatima Abdelrahman'dan başörtüsünü çıkarmasını istedi.

Abdelrahman, uçağa gelinceye kadar tüm güvenlik ve arama işlemlerinden geçtiğini ve pasaport kontrolünün de yapıldığını söylemesine rağmen, uçağa kadar gelen ve "uçuş menajeri" olduğu söylenen kişi de kendisine başörtüsünü çıkarmasının şart olduğu uyarısında bulundu. Abdelrahman, görevlilerin yoğun baskısı sonucunda başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldı.

Fatima Abdelrahman, Kanada'da yayın yapan bazı televizyonlara yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez anne-babası olmadan yalnız seyahat ettiğini vurguladı.

Görevlilerin ısrarı üzerine kimsenin olmadığı kapalı bir odada başını açabileceğini söylediğini aktaran Abdelrahman, bunun üzerine görevlilerin kendisini uçağın girişindeki köşeye çektiğini anlattı.

Fatima Abdelrahman, "(Burası kapalı bir yer değil, insanlar geçiyor) diyerek itiraz ettim, ancak bana 'Hayır, hayır burada kimse yok, çabucak başörtünüzü çıkarın da gidelim' dedi." ifadelerini kullandı.

Abdelrahman, ardından başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Fatima'nin ablası Sabreen Abdelrahman'ın olayı sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Fatima Abdelrahman ve ailesine, Kanada ve ABD'den adeta destek mesajları yağdı.

Tepkiler üzerine Air Canada şirketi yetkilileri ise yazılı bir açıklamayla özür diledi.

Air Canada Havayolları Sözcüsü Jenna Bennett imzası ile yapılan açıklamada, "Bu süreç daha iyi bir şekilde takip edilebilirdi. Yaşadıklarınız için sizden ve takım arkadaşlarınızdan özür dileriz." denildi.

Anahtar Kelimeler:
Air Canada
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