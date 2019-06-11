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Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, 9 Haziran'da Afrin'de 1 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yoğun ateş altına alınan teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, 9 Haziran'da Afrin'de 1 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yoğun ateş altına alınan teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11 Haziran 2019 Salı 14:12
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı hatırlatıldı.

Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede, 9 Haziran'da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
TerörAfrin
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