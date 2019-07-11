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Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı

Afrin'in merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı

Afrin'in merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:33
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra, tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük maddi zararın meydana geldiği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı. 

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırmıştı. Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor. 

Anahtar Kelimeler:
AfrinBomba
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