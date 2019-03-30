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Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Editör
Editör
30 Mart 2019 Cumartesi 22:33
Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Kabil

Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Farhad, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, ayrıca sel nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis'in Kads, Cevand ve Bala Murgab ilçelerinde sele kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sel nedeniyle 5 kişinin yaralandığını dile getiren Şahabi, 2 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde de bir gün önce yaşanan selde ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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