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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 179 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 179 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:35
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 179 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi öldü, 179 kişi yaralandı. 

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Nuri, saldırıda 12 kişinin öldüğünü, bunlardan 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti. 

12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralandı

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mayar da saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin de yaralandığını belirtti. 

Mayar, yaralılardan bazılarının sağlık durumun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralananların çoğunun sivil olduğu vurgulandı.

Bu arada, Afganistan Eğitim Bakanlığı sözcüsü Nuriye Nuzhat de saldırının olduğu bölgeye yakın olan 3 okulun tahrip olduğunu ifade etti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanTerör
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